EURO 2024'ün yüksek teknoloji topu: Fussballliebe

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler, turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe'de (Futbol Aşkı) olacak.

Toplamda 10 statta düzenlenecek turnuvada futbolseverler, bir ay boyunca resmi maç topu Fussballliebe ile coşacak.

1968 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen organizasyonun resmi maç topunu üreten Adidas firması, "Connected Ball" teknolojisini bu turnuvada ilk kez kullanacak.

2023 yılında UEFA ve Adidas tarafından başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde düzenlenen törende tanıtılan top, Almancada futbol aşkı anlamına geliyor.

HAKEM DOSTU YÜKSEK TEKNOLOJİ



Turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe, yüksek teknolojisi sayesinde hakemlere karar alma aşamasında önemli katkı sağlayacak.

Adidas'ın Avrupa şampiyonalarında ilk kez kullanacağı "Connected Ball" teknolojisi sayesinde hakem hataları en aza indirilecek.

Söz konusu teknoloji, hakemlere topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlayacak. Bu durum, Video Yardımcı Hakemin (VAR) karar alma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak.

İLK KEZ ELEMELERDE KULLANILMIŞTI



Fussballliebe futbol topu, organizasyon öncesinde ilk kez eleme aşamalarında sahne almıştı.

Turnuvanın resmi maç topu, ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılmıştı.

Öte yandan turnuvanın resmi maç topu, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki özel maçta da yer almıştı.

ŞAMPİYONANIN RESMİ MAÇ TOPLARI



1960 ve 1964 yıllarında Avrupa Uluslar Kupası adıyla hayata geçen ve 1968 yılından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ismini alarak günümüze gelen organizasyon, birçok resmi maç topuna imza attı.

Tarihi boyunca Adidas'ın organizasyona özel ürettiği futbol topları, taraftarların hafızalarına kazınmayı başardı.

Şirket, 1968 yılında Telstar Elast modeliyle açılış yaparken, daha sonra 1972 ve 1976'da Telstar, 1980'de Tango İtalya, 1984'te Tango Mundial, 1988'de Tango Europa, 1992'de Etrusco Unico, 1996'da Questra Europa, 2000'de Terrestra Silverstream, 2004'te Roteiro, 2008'de Europass, 2012'de Tango 12, 2016'da Beau Jeu ve son olarak 2020'de Uniforia maç toplarını üretti ve futbolseverlerin hizmetine sundu.