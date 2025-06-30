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Spor

EuroBasket 2025'in MVP'si Emma Meesseman

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu, Belçika'dan Emma Meesseman oldu.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 00:37 - Güncelleme:
EuroBasket 2025'in MVP'si Emma Meesseman
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP), Belçika'dan Emma Meesseman seçildi.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sona erdi.

Belçika formasıyla maç başına 19,2 sayı, 9,2 ribaunt, 5,3 asist, 2,3 top çalma ve 1,8 blok ile oynayan Meesseman, turnuvada üst üste ikinci kez MVP ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonanın en iyi 5'inde ise Emma Meesseman, Julie Allemand (Belçika), Cecilia Zandalasini (İtalya), Alba Torrens ve Raquel Carrera (İspanya) yer aldı.

Ayrıca turnuvada Andrea Capobianco (İtalya) en iyi başantrenör, Mariona Ortiz (İspanya) en iyi savunma oyuncusu ve Juste Jocyte (Litvanya) yükselen yıldız ödülünü kazandı.

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