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Spor

EuroCup Kadınlar'da Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi

EuroCup Kadınlar'da Beşiktaş, Gorzoq Wielkopolski'yi 80-71 yendi ve adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

20 Aralık 2024 Cuma 00:33 - Güncelleme:
EuroCup Kadınlar'da Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi
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Beşiktaş, EuroCup Kadınlar Play-Off 1'inci Turu ikinci maçında sahasında Gorzoq Wielkopolski'yi 80-71'lik skorla mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 80-64'lük skorla kazanan siyah-beyazlılar, EuroCup Kadınlar'da Son 16 Turu'na yükseldi.

SALON: Akatlar Arena

HAKEMLER: Alija Ferevski, Natasa Dragojevic, Mikheil Vartanov

BEŞİKTAŞ: Evans 18, Lazic, Conker, Hatice Gülçelik, Winterburn 5, Özge Özışık 2, Elif Bayram 17, Fagbenle 9, Gizem Turan, Melek Uzunoğlu 10, Krajisniik 19

GORZOW WİELKOPOLSKİ: Miller 10, Kuczynska 9, Tsineke 12, Mikulasikova 6, Gertchen 10, Smialek, Kosla, Walker-Kimbrough 24

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

DEVRE: 38-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-51

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