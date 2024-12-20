EuroCup Kadınlar'da Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş, EuroCup Kadınlar Play-Off 1'inci Turu ikinci maçında sahasında Gorzoq Wielkopolski'yi 80-71'lik skorla mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 80-64'lük skorla kazanan siyah-beyazlılar, EuroCup Kadınlar'da Son 16 Turu'na yükseldi.
SALON: Akatlar Arena
HAKEMLER: Alija Ferevski, Natasa Dragojevic, Mikheil Vartanov
BEŞİKTAŞ: Evans 18, Lazic, Conker, Hatice Gülçelik, Winterburn 5, Özge Özışık 2, Elif Bayram 17, Fagbenle 9, Gizem Turan, Melek Uzunoğlu 10, Krajisniik 19
GORZOW WİELKOPOLSKİ: Miller 10, Kuczynska 9, Tsineke 12, Mikulasikova 6, Gertchen 10, Smialek, Kosla, Walker-Kimbrough 24
1'İNCİ PERİYOT: 15-19
DEVRE: 38-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-51