14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Spor

EuroCup'ta Türk rüzgarı!

BKT EuroCup'ta sezonun en iyi 5'ine Türk takımları damga vurdu. Sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi.

AA14 Nisan 2026 Salı 14:29 - Güncelleme:
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'dan birer oyuncu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre; taraftarlar, medya mensupları, antrenörler ve kaptanlar, sezonun en büyük anlarına damgasını vuran oyuncuları seçti.

Sezonun ilk 5'inde Türk kulüplerinden Beşiktaş GAİN forması giyen Ante Zizic, Türk Telekom'dan Kyle Allman ve Bahçeşehir Koleji'de oynayan Malachi Flynn de yer aldı.

Türk takımlarındaki oyuncular dışında ilk 5'e, Dolomiti Energia'dan DeVante Jones ve Hapoel Midtown'dan Jared Harper seçildi.

Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde elenirken Beşiktaş GAİN ise final mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş GAİN ile Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg arasındaki final serisi, 22 Nisan'da başlayacak.

  • eurocup
  • basketbol
  • BKT Avrupa Kupası

Kapat
