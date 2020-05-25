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Spor

EuroLeague CEO'sundan 'iptal' önerisi

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanı için organizasyonun CEO'su Jordi Bertomeu'dan flaş bir öneri geldi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:23 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:23
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12 Mart’ta koronavirüs sebebiyle sezonu askıya alan Turkish Airlines EuroLeague yönetimi, yapılan çalışmalar sonrasında sezonun devamı için nihai kararın bugün (25 Mayıs) verileceğini duyurmuştu.

Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonunun devam edip etmeyeceği bugün düzenlenen toplantıda belli olacak…

İPTAL YÖNÜNDE OY KULLANIN

Cumartesi günü EuroLeague yönetimi ile oyuncular arasında düzenlenen toplantıda, oyuncular sezona devam etmek istemediklerini bildirmişti. EuroLeague Oyuncular Birliği de düzenlenen bu toplantıdan sonra takımlara gönderdiği mektupla sezonun iptal edilmesi yönünde oy kullanmalarını talep etmişti.

Elde edilen bilgilere göre EuroLeague CEO’su Jordi Bertomeu, düzenlenen toplantıda takımlara sezonun iptal edilmesi teklifinde bulundu.

Kulüplerle, EuroLeague yönetiminin gerçekleştirdiği toplantı şu anda devam ediyor. Resmi kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. (Eurohoops)

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