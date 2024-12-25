EuroLeague heyecanı Tivibu'da

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Partizan deplasmanına konuk olurken A. Efes ise Monaco deplasmanına çıkacak.

Tivibu Spor, futbol, basketbol ve voleybol gibi sevilen spor branşlarıyla sporseverlere eşsiz bir seyir deneyimi yaşatıyor. Avrupa basketbolunun en üst seviyesi EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanına konuk olurken, bir diğer Türk temsilcisi A. Efes, Monako ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, koç Obradovic'in takımı Partizan ile Belgrad'da sahaya çıkacak. Partizan ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ilk düdük 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Tivibu üzerinden S Sport'ta çalacak.

Monako ile deplasmanda karşılaşacak olan Efes ise 26 Aralık Perşembe günü parkeye çıkacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.