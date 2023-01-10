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Spor

EuroLeague heyecanı Tivibu'da yaşanacak

THY EuroLeague heyecanı çift hafta maçı heyecanı Tivibu ekranlarında seyirci ile buluşacak.

IHA10 Ocak 2023 Salı 12:23 - Güncelleme:
EuroLeague heyecanı Tivibu'da yaşanacak
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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Avrupa basketbolunun zirvesini seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve A.Efes'in zorlu çift maç haftası mücadeleleri Tivibu ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Fenerbahçe ve A.Efes'in zorlu çift maç haftası mücadelelerini naklen yayınlayacak. Ligin ilk haftalarında liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ilk beş oyuncularının sakatlanmasının ardından ağır bir düşüş yaşadı. Sakatlanan oyuncuların geri dönmesine rağmen EuroLeague'de son 5 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, tekrar sakatlıklarla mücadele etmeye başladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar, Panathinaikos maçında kadroda olmayacaklar. Koç İtudis'in yönetiminde sezon başındaki günlerine geri dönmek için önemli bir hafta geçirecek olan Fenerbahçe, 10 Ocak Salı günü saat 22.00'da Panathinaikos'a konuk olacakken, Bayern Münih ile ise 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te evinde oynayacak.

Efes'in deplasmanda geçireceği çift maç haftası maçlarından Valensiya mücadelesi, 11 Ocak Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Barcelona karşısında çıkacağı bir diğer deplasman karşılaşmasında ise ilk düdük 13 Ocak Cuma günü saat 22.30'da çalacak.

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