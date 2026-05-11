  • EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları köprülere asıldı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın EuroLeague şampiyonluğu ve dört kupalı tarihi sezonunun ardından sarı-lacivertli takımın bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı.

İHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 23:03 - Güncelleme:
2025-2026 sezonunu EuroLeague, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Üçüncü kez EuroLeague Şampiyonluğunu kazanan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımızın bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı. Dev bayraklar İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini süsledi. Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ekibimize yardımcı oldu" denildi.

