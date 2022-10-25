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Spor

Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türk basketbol takımlarının Avrupa'daki zorlu mücadelelerini ekrana taşıyor. Euroleague'in merakla beklenen karşılaşmalarından Anadolu Efes-Fenerbahçe mücadelesi, 28 Ekim'de Tivibu'da yer alan S Sport kanalında ekrana geliyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Karşıyaka ve Tofaş takımlarının maçları Tivibu Spor'da naklen yayınlanıyor.

25 Ekim 2022 Salı 16:32 - Güncelleme:
Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçları Tivibu'da
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Avrupa'nın en büyük basketbol ligleri Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu'da basketbolseverlerle buluşuyor. Euroleague'in son şampiyonu Ergin Ataman'ın Anadolu Efes'i, lige 4'te 4 ile başlayan Dimitris İtudis'in Fenerbahçe Beko'sunu ağırlıyor. Mücadele 28 Ekim Cuma günü 20.30'da Tivibu ekranlarında S Sport'ta canlı ekrana geliyor.

EUROLEAGUE'DE TÜRK GECESİ

Euroleague'de bu yıl Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe mücadelesi basketbol severleri ekran başına kilitliyor. Çifte şampiyonluk yaşayan Koç Ergin Ataman ve oyuncuları, yenilenen kadrosuyla zirveyi hedefliyor. Tecrübeli çalıştırıcının takımı Micic ve Clyburn'ün önderliğinde Sinan Erdem'de ezeli rakibini ağırlıyor.

Sezona iddialı başlayan Fenerbahçe Beko, tecrübeli Koç İtudis'le beraber bu sene yapılanmaya giden kadrosuyla lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başladı. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak karşılaşma S Sport'dan izlenebiliyor.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ TİVİBU'DA

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka 25 Ekim saat 19.30'da Reggiana'yı konuk ediyor. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray NEF 26 Ekim saat 19.30'da Hapoeel Holon'a konuk olurken, Tofaş ise 26 Ekim saat 19.00'da Szombathely'i ağırlıyor. FIBA Şampiyonlar Ligi maçları, Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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