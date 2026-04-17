Euroleague Women'da Türk finali!

EuroLeague Women yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Principe Felipe'de oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 63-56 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE, 10. KUPASINI GARANTİLEDİ

Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.