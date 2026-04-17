Spor

Euroleague Women'da Türk finali!

EuroLeague Women yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza'yı 63-56 mağlup etti ve finalde bir diğer Türk temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 23:32 - Güncelleme:
Euroleague Women'da Türk finali!
EuroLeague Women yarı final maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Zaragoza ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Principe Felipe'de oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 63-56 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE, 10. KUPASINI GARANTİLEDİ

Fenerbahçe Opet veya Galatasaray Çağdaş Faktoring'in şampiyonluğa ulaşması durumunda Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.

