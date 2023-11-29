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Spor

EuroLeague'de 11. hafta heyecanı

THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında haftanın fikstürü...

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
EuroLeague'de 11. hafta heyecanı
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THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

THY EuroLeague'in 11. haftasında maçlar yarın ve 1 Aralık Cuma günü oynanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. A. Efes ise Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinakos da Sırp ekibi Partizan'a konuk olacak.

EuroLeague'de 11. hafta programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

21.00 AS Monaco - Olympiakos

22.05 Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin

22.30 Bayern Münih - Virtus Bologna

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.45 Partizan - Panathinaikos

1 Aralık Cuma

22.00 Kızılyıldız- A. Efes

22.30 Barcelona - ASVEL

22.30 Valencia Basket - Baskonia

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