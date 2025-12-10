İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6093
  • EURO
    49,6094
  • ALTIN
    5750.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EuroLeague'de 15. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
Spor

EuroLeague'de 15. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 15. hafta heyecanı yarın başlayacak.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
EuroLeague'de 15. hafta perdesi yarın açılacak! İşte maç programı
ABONE OL

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 15. hafta maçları, perşembe ve cuma günü yapılacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Valencia Basket takımına konuk olacak. Roig Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgiyle 17. sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan lacivert-beyazlılar, oynadığı son 2 mücadeleden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ise 12 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Salle Gaston Medecin'deki mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan haftalarda oynadığı maçların 8'ini kazanıp 5'inden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli takım, haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Baskonia (İspanya)

12 Aralık Cuma:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Bayern Münih (Almanya)

21.30 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Olympiacos (Yunanistan)

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.