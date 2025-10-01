İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Euroleague'de 2. hafta perdesi yarın açılıyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, 2 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 09:47
Euroleague'de 2. hafta perdesi yarın açılıyor!
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla start alacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 3 Ekim'de oynanacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü parkeye çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)

21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)

3 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)

20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)

21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)

21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)

22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

Popüler Haberler
