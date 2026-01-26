İSTANBUL 18°C / 11°C
  EuroLeague'de 25. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

EuroLeague'de 25. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 25. haftanın perdesi yarın açılacak.

26 Ocak 2026 Pazartesi 11:34
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25. hafta maçları, yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk takımları Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

29 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Valencia Basket (İspanya)-Maccabi Papyd (İsrail)

30 Ocak Cuma:

21.30 Monaco (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

