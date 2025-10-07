İSTANBUL 19°C / 14°C
  EuroLeague'de 3. hafta heyecanı başlıyor: Temsilcilerimiz Sırp ekiplerle karşı karşıya
EuroLeague'de 3. hafta heyecanı başlıyor: Temsilcilerimiz Sırp ekiplerle karşı karşıya

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta yarın başlıyor. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 9 Ekim Perşembe günü deplasmanda Partizan'a konuk olurken, Fenerbahçe Beko ise 10 Ekim Cuma günü İstanbul'da Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

7 Ekim 2025 Salı 12:05
Basketbol Avrupa Ligi'nin 3. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları yarın, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 9 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko ise 10 Ekim Cuma günü Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.05 Hapoel IBI-Maccabi Rapyd (Arena 8888 Sofia)

9 Ekim Perşembe:

21.30 Partizan-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Monaco (Unipol Forum)

21.30 Baskonia-Panathinaikos AKTOR (Buesa Arena)

21.45 Paris Basketbol-Virtus Bologna (Adidas Arena)

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL (Movistar Arena)

10 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.15 Olympiakos-Dubai Basketbol (Barış ve Dostluk)

21.30 Bayern Münih-Zalgiris (SAP Garden)

21.30 Barcelona-Valencia Basket (Palau Blaugrana)

