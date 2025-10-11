İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Euroleague'de 3. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar
Spor

Euroleague'de 3. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar

Euroleague'de 3. hafta sona ererken, Zalgiris Kaunas haftayı lider olarak tamamladı. İşte alınan toplu sonuçlar...

IHA11 Ekim 2025 Cumartesi 11:13 - Güncelleme:
Euroleague'de 3. hafta tamamlandı! İşte alınan sonuçlar
ABONE OL

Euroleague'de 3. hafta maçları geride kaldı. Bu hafta Fenerbahçe ile A. Efes oynadıkları karşılaşmalardan mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, evinde Kızılyıldız'a 86-81'lik skorla kaybederken, Efes de dış sahada Partizan'a 93-87'lik skorla yenildi.

LİDER ZALGİRİS KAUNAS

Euroleague'de geride kalan 3 haftada Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe Beko, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunurken haftayı 11. sırada kapattı. A. Efes de bu süreçte aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet alırken averajla 14. sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle haftayı 7. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Baskonia Vitoria-Gasteiz yer alıyor.

Euroleague'de 3. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv: 90 - 103

Baskonia - Panathinaikos: 84-86

Olimpia Milano - Monaco: 79-82

Partizan - A. Efes: 87

Paris Basketball - Bologna: 90-79

Real Madrid - ASVEL: 85-72

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 81-86

Olympiakos - BC Dubai: 86-67

Barcelona - Valencia Basket: 108-102

Bayern Münih - Zalgiris Kaunas: 70-98

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.