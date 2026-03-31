31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • EuroLeague'de 35. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

EuroLeague'de 35. hafta heyecanı! İşte maç takvimi

EuroLeague'de 35. hafta maçları yarın oynanacak Bayern Münih-Fenerbahçe Beko müsabakasıyla başlayacak.

AA31 Mart 2026 Salı 12:23
EuroLeague'de 35. hafta heyecanı! İşte maç takvimi
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, yarın, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.

Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.

Avrupa Ligi'nde 35. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

2 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes

3 Nisan Cuma:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

