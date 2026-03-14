  Euroleague'de Cedi Osman haftanın MVP'si seçildi
Spor

Euroleague'de Cedi Osman haftanın MVP'si seçildi

Panathiniaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Euroleague'in 31.hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos AKTOR forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman oldu.

Organizasyonun açıklamasına göre, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'un Zalgiris Kaunas'ı 92-88 yendiği maçta, 24 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma performansı sergileyen Cedi Osman, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si seçildi.

Milli basketbolcu, bu sezon Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn (2 kez) ve Kostas Sloukas'ın ardından bu ödülü alan üçüncü oyuncu oldu.

