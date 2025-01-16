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Spor

EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı Tivibu'da yaşanır

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını seyircilerle buluşturmayı sürdürüyor.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
EuroLeague'de çift maç haftası heyecanı Tivibu'da yaşanır
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, EuroLeague'de ilk yarı maçları geride kalırken Türk takımları play-off mücadelelerine devam ediyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadelelerinin yanı sıra Serie A'da Juventus'un Milan karşısındaki mücadelesi de Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Çift maç haftasının ikinci maçlarında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'i ağırlıyor. 17 Ocak 20.45'te oynanacak mücadelenin ardından 22.45'te ise Anadolu Efes, Barcelona deplasmanına çıkacak. EuroLeague maçları ve daha birçok spor içeriği Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanıyor.

Serie A'da ise haftanın mücadelesi Juventus - Milan, futbolseverlerle buluşacak. Zirveden çok uzak kalan iki İtalyan takımı, Avrupa kupalarına gidebilmek için her puana ihtiyaç duyuyor. Milli takımın yıldızlarından Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması beklenen mücadele 18 Ocak 20.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan yayınlanacak.

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