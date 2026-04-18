  EuroLeague'de Fenerbahçe-Zalgiris maçlarının takvimi açıklandı
EuroLeague'de Fenerbahçe-Zalgiris maçlarının takvimi açıklandı

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris arasında oynanacak play-off serisinin müsabaka programı belli oldu.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 21:00
Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris arasında oynanacak play-off serisinin müsabaka programı belli oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti.

Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak.

Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

