Euroleague'de finale doğru heyecan dorukta!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile İspanya ekibi Real Madrid karşılaşacak.

Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen organizasyondaki yarı final maçlarında Fransa'nın Monaco takımını 76-62 mağlup eden Olympiakos ile İspanya temsilcisi Barcelona'ya 78-66 üstünlük kuran Real Madrid, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Normal sezondaki iki maçı da Olympiakos kazandı

Olympiakos, Real Madrid ile normal sezonda oynadığı iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

İspanya'da 19 Ekim 2022'de yapılan maçı 89-87 kazanan Olympiakos, 20 Ocak'ta evinde oynanan müsabakada da 73-60 galip geldi.

Dörtlü Final yolu

Ligde üçüncü defa yılın başantrenörü seçilen Yunan çalıştırıcı Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı.

Play-off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-2'lik skorla eleyen Olympiakos, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Real Madrid ise play-off'larda 2-0 geriye düşmesine rağmen Sırbistan ekibi Partizan'ı 3-2'lik sonuçla saf dışı bıraktı.

Olympiakos'un kozu Vezenkov

Final maçında Olympiakos'un kozu, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sasha Vezenkov olacak.

Bu sezon 8 kez "double-double" yapan 27 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 21,2 verimlilik puanı üretti. Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine giren Vezenkov, sayı ve verimlilik puanı istatistiklerinde zirvede yer aldı.

Draft hakkı Sacramento Kings'te bulunan ve yeni sezonda NBA'e gitmesi beklenen Vezenkov, Monaco'yu mağlup ettikleri yarı final maçında da 19 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

İkisi Olympiakos, biri Fenerbahçe ile olmak üzere 3 Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Kostas Sloukas da Yunanistan ekibi adına finalde önemli rol üstlenecek. Bu sezon 11,2 sayı ve 5,7 asist ortalamalarıyla takımını sırtlayan Sloukas, Fenerbahçe Beko'yu eledikleri play-off çeyrek final serisinde de skorer performansıyla ön plana çıktı.

Real Madrid'de gözler Tavares'te

İspanyol Chus Mateo başantrenörlüğündeki Real Madrid'de gözler, Walter Tavares'in üzerinde olacak.

Takımıyla 2018'de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Tavares, bu sezon üçüncü kez sezonun en iyi 5'ine girdiği Avrupa Ligi'nde üçüncü defa da en iyi savunmacı seçildi. Bu sezon 11,2 sayı, 6,8 ribaunt, 2,3 blok ortalamaları yakalayan Tavares, maç başına 17,9 verimlilik puanıyla oynadı.

Madrid ekibinin 2,20 metrelik "dev" pivotu, Barcelona'yı yendikleri yarı final maçında da pota altını karartarak takımını galibiyete taşıdı. Barcelona karşısında 39 verimlilik puanı üreten Tavares, 20 sayı, 15 ribaunt ve 4 blokluk performans sergiledi.

Sezonun en iyi 5'ine seçilen bir diğer Real Madridli Dzanan Musa da 15 sayı, 3,1 ribaunt ve 2,6 asist ortalamalarıyla finalde takımının en önemli kozlarından biri olacağını ispatladı.

Real Madrid 11'inci, Olympiakos 4'üncü şampiyonluk peşinde

Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"in en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Kupada 11. şampiyonluğunu hedefleyen Madrid temsilcisi, tarihinde 20. kez finale çıkacak. Real Madrid, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1994–95, 2014–15 ve 2017–18 sezonlarında Avrupa Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.

Olympiakos ise 9. kez yükseldiği Avrupa Ligi finallerinde 1996-97, 2011–12 ve 2012–13 sezonlarında olmak üzere 3 defa şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Olympiakos ile Real Madrid arasında 37. randevu

Avrupa basketbolunun en büyüğü olmak için mücadele edecek Olympiakos ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirlerine rakip olacak.

Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 36 maçın 19'unu Real Madrid, 17'sini ise Olympiakos kazandı.

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Monaco ile Barcelona, TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek.