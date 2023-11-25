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Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Shane Larkin ile Maodo Lo oldu.

25 Kasım 2023 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
EuroLeague'de haftanın MVP'leri belli oldu
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efesli Shane Larkin ile EA7 Emporio Armani Milan'dan Maodo Lo oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 10. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Larkin ve Lo, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Larkin, Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 yendiği maçta 27 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Lo ise takımının Kızılyıldız'ı deplasmanda 93-71 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle mücadele etmişti.

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