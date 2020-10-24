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Spor

Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu

THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Panathinaikos'un evinde Fenerbahçe Beko'yu 82-68 yendiği maçta 28 verimlilik puanı alan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic seçildi.

IHA24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:36
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THY Euroleague’de 5. hafta ertelenen 3 maç haricinde tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Panathinaikos’ta oynayan Sırp oyuncu Nemanja Nedovic seçildi. 29 yaşındaki basketbolcu, Panathinaikos’un Yunanistan’da Fenerbahçe’yi 82-68 mağlup ettiği mücadelede 28 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Nedovic, 28 verimlilik puanı aldı.

CSKA Moskova’nın deplasmanda Kızılyıldız’a 86-84 yenildiği mücadelede İtalyan oyuncu Daniel Hackett, 29 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynayarak 39 verimlilik puanı elde etti fakat takımı mağlup olduğu için haftanın MVP’si olamadı.

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