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Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'si: Nigel Hayes-Davis

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si, Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

30 Mart 2024 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
EuroLeague'de haftanın MVP'si: Nigel Hayes-Davis
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THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan Nigel Hayes-Davis, 32. haftanın MVP'si seçildi.

Sarı-lacivertlilerin evinde Almanya ekibi ALBA Berlin'i 103-68 yendiği maçta 50 sayının yanı sıra 2 ribaunt ve 1 top çalma üreten Hayes-Davis, 46 verimlilik puanına ulaştı.

ABD'li basketbolcu, Avrupa Ligi'nde ikinci kez haftanın MVP'si ödülünü aldı.

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