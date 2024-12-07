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Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis oldu

THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncuları belli oldu. Kıyasa geçen lig aşamasında bu haftanın 'En Değerli Oyuncuları (MVP)' Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

7 Aralık 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
EuroLeague'de haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis oldu
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THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncuları belli oldu.

Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.

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