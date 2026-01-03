İSTANBUL 14°C / 13°C
Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Baskonia maçındaki 29 verimlilik puanıyla EuroLeague'de 19. haftanın MVP'si seçildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 17:58
EuroLeague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Wade Baldwin oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 108-93 yendiği maçta 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve 1 blok katkısı sağlayan Baldwin, 29 verimlilik puanıyla haftanın MVP'si seçildi.

Bu performans, Baldwin'in dört farklı takımla (Bayern Münih, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe) kazandığı sekizinci MVP ödülü oldu.

