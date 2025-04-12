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Spor

EuroLeague'de normal sezon sona erdi! İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri

THY EuroLeague'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri de netleşti.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
EuroLeague'de normal sezon sona erdi! İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in rakipleri
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THY EuroLeague'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in rakipleri de netleşti.

Anadolu Efes'in EuroLeague Play-Off'taki rakibi Panathinaikos oldu. Serinin ilk maçı, 22 veya 23 Nisan tarihinde OAKA'da oynanacak. Seride 3 galibiyet alan takım Final-Four'da yer alacak.

Fenerbahçe Beko, gelecek hafta Real Madrid ile Paris Basketball arasında oynanacak Play-In maçının galibiyle eşleşecek.

ERRGİN ATAMAN NE DEMİŞTİ?

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman kısa bir süre önce "Açıkçası play-off'ta Anadolu Efes ile eşleşmek istemem. Bu benim en son isteyeceğim şey olur. Final Four öncesinde böyle kritik bir mücadelede Anadolu Efes'le karşılaşmak istemem." açıklamasını yapmıştı.

"BÖYLE OYNARSAK ELENİRİZ"

Ayrıca Anadolu Efes eşleşmesi sonrası takımın iyi olmadığını söyleyen Ergin Ataman "Böyle oynamaya devam edersek Efes'i geçemeyiz, Efes bizi eleyip Final Four'a gider. Biz de oturup Final Four'u evimizde izleriz." ifadelerini kullandı.

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