EuroLeague'de şampiyon bu akşam belli olacak

THY EuroLeague finalinde son şampiyon Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Final Four organizasyonunda final maçı, Uber Arena'da oynanacak. S Sport'tan olarak yayınlanacak mücadele, TSİ 21.00'da başlayacak.

REAL MADRID CEPHESİ

11 kez ile kupayı en çok kazanan takım olan Chus Mateo yönetimindeki Real Madrid, son şampiyon apoleti ile başladığı sezonda yine finale yükselmeyi başardı. Normal sezonu 27 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan İspanyol devi, play-off turunda Baskonia'yı 3-0 geçen Real Madrid, Final Four yarı finalinde Olympiakos'u 87-76 yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 11 şampiyonluğun yanı sıra 9 ikincilik, 4 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

PANATHINAIKOS CEPHESİ

12 yıl aradan sonra Final Four'a geri dönen Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, normal sezonu 2. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Maccabi Tel Aviv'i 3-2 ile geçip Berlin biletini kapmıştı. Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Panathinaikos, Fenerbahçe karşısında sahadan 73-57'lik skorla galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, kupayı 7. kez kazanmak istiyor. Panathinaikos, tarihinde bu kupayı 6 kez müzesine götürmeyi başardı.

1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de EuroLeague'i kazanan Panathinaikos, 2001 yılında ise Suprolig olarak oynanan sezonda Paris'te Maccabi Tel Aviv'e finalde 81-67 kaybederek ikinci oldu.

2000 ve 2002'de kupayı kazanan, 2001'de ise final oynayan yeşil-beyazlılar, üst üste 3 yıl finalde boy göstermeyi başardı.