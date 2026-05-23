  • EuroLeague'de şampiyon yarın belli olacak!
Spor

EuroLeague'de şampiyon yarın belli olacak!

EuroLeague'de 2025-2026 sezonu şampiyonu yarın belli olacak. Final Four'un şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid kozlarını paylaşacak.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 09:15
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid, yarın karşı karşıya gelecek.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı, yarın saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Büyük bir taraftar desteğine sahip Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'u 79-61 mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid ise sezonun sürpriz takımlarından Valencia Basket'e 105-90 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

OLYMPIAKOS, 13 YILLIK ÖZLEME SON VERMEYE ÇALIŞACAK

Yunanistan ekibi, Basketbol Avrupa Ligi'nde 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.

Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.

REAL MADRİD'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK

İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.

EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.

Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.

Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. AVRUPA LİGİ FİNALİ OLACAK

Olympiakos ile Real Madrid, Avrupa Ligi finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.

