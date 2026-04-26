Spor

EuroLeague'de sezonun MVP'si Sasha Vezenkov

EuroLeague'de normal sezonun MVP'si Yunan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu.

AA26 Nisan 2026 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Yunanistan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov seçildi.

Organizasyonun açıklamasına göre Vezenkov; başantrenör, takım kaptanı, medya mensubu ve taraftar oylarıyla 2025-26 sezonunun MVP'si ödülüne layık görüldü.

Oylamada Zalgiris'ten Sylvain Francisco ikinci, Hapoel IBI Tel Aviv'den Elijah Bryant ise üçüncü oldu.

Avrupa Ligi normal sezonunda 34 maçta görev alan Vezenkov, 19,4, sayı, 6,6 ribaunt, 1,3 asist ve 23,1 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı. Sahaya çıktığı 34 karşılaşmanın 33'ünde çift haneli sayıya ulaşan tecrübeli basketbolcu, 4 defa "double-double" yapma başarısı gösterdi.

Bulgar milli basketbolcu, 2023'ün ardından kariyerinde ikinci defa sezonun MVP'si ödülünü kazandı.

Ayrıca bu sezon ligin en skorer oyuncusu olan Vezenkov, kariyerinde 4. defa yılın en iyi 5'ine girmeyi de başardı.

