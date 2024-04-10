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Spor

Euroleague'de son hafta başlıyor

THY Euroleague'de 34'üncü ve son hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İki temsilcimizden Anadolu Efes yarın parkeye çıkarken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise cuma günü maçını oynayacak.

IHA10 Nisan 2024 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Euroleague'de son hafta başlıyor
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THY Euroleague'de 34. ve son hafta heyecanı yarın ve 12 Nisan Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde Play-In'e kalmak isteyen A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Play-Off potasında yer alan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele edecek. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisi Panathinaikos da ALBA Berlin'i konuk edecek.

Euroleague'de son hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 AS Monaco - Bayern Münih

20.00 Zalgiris Kaunas - Real Madrid

20.30 A. Efes - Kızılyıldız

21.05 Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano

21.15 Panathinaikos - ALBA Berlin

12 Nisan Cuma

21.00 ASVEL - Barcelona

21.15 Olympiakos - Fenerbahçe Beko

21.30 Partizan - Valencia Basket

21.30 Virtus Bologna - Baskonia

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