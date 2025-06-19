Euroleague'de tarihi değişiklik! Yeni sezonda ligde 20 takım yer alacak

Euroleague Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonundan itibaren turnuvada mücadele edecek takım sayısının 20'ye çıkarılmasını onayladı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunun tarihinde ilk kez 20 takım yer alacak.

Türkiye'yi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in temsil edeceği EuroLeague'de gelecek sezon yer alacak 20 takım şöyle:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Münih, Fenerbahce Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart Bet Belgrad, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna ve Zalgiris Kaunas.

AS Monaco ve Hapoel IBI Tel Aviv, EuroCup eleme kurallarıyla EuroLeague'e katılmaya hak kazandı. Uzun vadeli wild card tahsisini onaylanan kulüpler ise şöyle:

Üç yıllık süre: Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad, Partizan Mozzart Bet Belgrad, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna

Beş yıllık süre: Dubai Basketbol