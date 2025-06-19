İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5714
  • EURO
    45,5204
  • ALTIN
    4283.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Euroleague'de tarihi değişiklik! Yeni sezonda ligde 20 takım yer alacak
Spor

Euroleague'de tarihi değişiklik! Yeni sezonda ligde 20 takım yer alacak

THY Avrupa Ligi yönetimi yeni sezonda 20 takımın turnuvada mücadele edeceğini duyurdu.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Euroleague'de tarihi değişiklik! Yeni sezonda ligde 20 takım yer alacak
ABONE OL

Euroleague Yönetim Kurulu, 2025-26 sezonundan itibaren turnuvada mücadele edecek takım sayısının 20'ye çıkarılmasını onayladı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunun tarihinde ilk kez 20 takım yer alacak.

Türkiye'yi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in temsil edeceği EuroLeague'de gelecek sezon yer alacak 20 takım şöyle:

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Münih, Fenerbahce Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart Bet Belgrad, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna ve Zalgiris Kaunas.

AS Monaco ve Hapoel IBI Tel Aviv, EuroCup eleme kurallarıyla EuroLeague'e katılmaya hak kazandı. Uzun vadeli wild card tahsisini onaylanan kulüpler ise şöyle:

Üç yıllık süre: Crvena Zvezda Meridianbet Belgrad, Partizan Mozzart Bet Belgrad, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna

Beş yıllık süre: Dubai Basketbol

  • THY Avrupa Ligi
  • değişiklik
  • takım sayısı

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.