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Spor

EuroLeague'de temsilcilerimiz haftayı 4'te 2 ile tamamladı

THY EuroLeague'de çift maç haftası tamamlandı. Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. İki takım da Yunan ekibine yenilirken, Real Madrid'e karşı da galibiyet aldı.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
EuroLeague'de temsilcilerimiz haftayı 4'te 2 ile tamamladı
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THY Euroleague'de çift maç haftası geride kalırken, haftayı Türk takımları 4'te 2 yaparak tamamladı.

THY Euroleague'de çift maç haftası tamamlanırken, 25 ve 26. hafta müsabakaları oynandı. Bu hafta Türk takımları çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. Fenerbahçe ile A. Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. İki takım da Yunan ekibine yenilirken, Real Madrid'e karşı da galibiyet aldı.

Fenerbahçe deplasmanda mücadele ettiği Panathinaikos'a 91-90 kaybederken, evinde Real Madrid'i 78-67lik skorla mağlup etti. A. Efes de sahasında oynadığı Real Madrid'i 79-73 yenerken, Panathinaikos'a Yunanistan'da 104-89'luk skorla mağlup oldu.

OLYMPİAKOS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Euroleague'de 26. hafta geride kalırken, Olympiakos 19 galibiyetle liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe 17 galibiyetle ikinci, Panathinaikos da 16 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Bu haftayı Efes de 12 galibiyetle 12. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 4 galibiyetli ALBA Berlin yer alıyor.

Euroleague'in 26. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe Beko: 78 - Real Madrid: 67

ALBA Berlin: 71 - Kızılyıldız: 77

Zalgiris Kaunas: 87 - Olimpia Milano: 89

Panathinaikos: 104 - A. Efes: 89

Bayern Münih: 76 - ASVEL: 67

Monaco: 69 - Partizan: 86

Barcelona: 88 - Olympiakos: 90

Baskonia: 89 - Maccabi Tel Aviv: 82

Virtus Bologna: 77 - Paris Basketball: 83

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