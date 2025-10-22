İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

EuroLeague'de Türk derbisi Tivibu'da

Türk Telekom'un TV platformu Tivibu, EuroLeague'de Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki Türk derbisini ekranlara taşıyacak.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
EuroLeague'de Türk derbisi Tivibu'da
ABONE OL

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, yeni sezonda spor içeriklerini sporseverlere sunuyor. EuroLeague'de Fenerbahçe ile A. Efes arasındaki Türk derbisi 24 Ekim Cuma günü 20.30'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

İspanya'da sezon tüm hızıyla devam ederken, her sene heyecanla beklenen El Clasico için geri sayım başladı. Ligin en formda orta saha oyuncuları arasında yer alan Arda Güler ve Barcelona'nın parlayan genç yıldızı Lamine Yamal'ın karşı karşıya geleceği mücadele Tivibu üzerinden S Sport'tan 26 Ekim Pazar günü 18.15'te izleyiciyle buluşacak.

Kenan Yıldızlı Juventus'un, Lazio deplasmanındaki mücadelesi 26 Ekim Pazar günü saat 22.45'te, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter'in, Napoli'ye konuk olacağı müsabaka da 25 Ekim Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

Her iki maç da Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı izlenebilecek.

