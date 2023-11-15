EuroLeague'de yeni hafta heyecanı başlıyor

THY EuroLeague'de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
THY EuroLeague'de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. A. Efes ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde Virtus Bologna ile oynayacak. Hafta Partizan - ALBA Berlin maçıyla tamamlanacak.
EuroLeague'de 9. hafta programı şöyle:
Yarın
22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe
22.15 Olympiakos - Kızılyıldız
22.30 Olimpia Milano - A. Efes
22.45 Real Madrid - AS Monaco
17 Kasım Cuma
21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih
22.00 ASVEL - Baskonia
22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna
22.30 Barcelona - Valencia Basket
22.45 Partizan- ALBA Berlin