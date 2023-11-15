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Spor

EuroLeague'de yeni hafta heyecanı başlıyor

THY EuroLeague'de 9. hafta heyecanı yarın yapılacak 4 karşılaşmayla başlıyor. Açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan'da Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
EuroLeague'de yeni hafta heyecanı başlıyor
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THY EuroLeague'de 9. hafta yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

THY EuroLeague'de çift maç haftasında 9. hafta heyecanı yarın ve cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe, Sırbistan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile mücadele edecek. A. Efes ise deplasmanda İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde Virtus Bologna ile oynayacak. Hafta Partizan - ALBA Berlin maçıyla tamamlanacak.

EuroLeague'de 9. hafta programı şöyle:

Yarın

22.05 Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe

22.15 Olympiakos - Kızılyıldız

22.30 Olimpia Milano - A. Efes

22.45 Real Madrid - AS Monaco

17 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.00 ASVEL - Baskonia

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Barcelona - Valencia Basket

22.45 Partizan- ALBA Berlin

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