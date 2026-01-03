İSTANBUL 14°C / 13°C
  • Euroleague'de yeni lider Valencia Basket
Spor

Euroleague'de yeni lider Valencia Basket

Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Baskonia'yı mağlup ederken, A. Efes evinde Kızılyıldız'a kaybetti. İspanyol ekibi Valencia Basket, 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla liderliğe yükseldi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 10:49
Euroleague'de yeni lider Valencia Basket
Euroleague'de 19. hafta dün oynanan müsabakaların ardından sona erdi. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Buesa Arena'da karşılaştığı Baskonia'yı 108-93'lük skorla yendi ve dış sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti.

A. Efes ise Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynadığı Kızılyıldız'a 87-65 kaybetti. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise derbide Olympiakos'a 87-82'lik skorla mağlup oldu.

LİDER VALENCİA BASKET

Euroleague'de oynadığı son 8 maçın 7'sini kazanan İspanyol ekibi Valencia Basket, 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle averajla liderliğe yükseldi. Hapoel Tel Aviv de 13 galibiyet, 6 mağlubiyetle haftayı 2. sırada kapattı. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. A. Efes de 6 galibiyet, 13 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise 12 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftayı 5. sırada tamamladı. Ligin son sırasında ise 6 galibiyeti olan Partizan var.

Euroleague'de 19. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Hapoel Tel Aviv: 80 - Zalgiris Kaunas: 93

ASVEL: 94 - Paris Basketbol: 89

Barcelona: 74 - Monaco: 90

Valencia Basket: 86 - Partizan: 73

A. Efes: 65 - Kızılyıldız: 87

Baskonia: 93 - Fenerbahçe Beko: 108

Panathinaikos: 82 - Olympiakos: 87

Bologna: 97 - Olimpia Milano: 85

Real Madrid: 107 - Dubai Basketbol: 93

Bayern Münih: 95 - Maccabi Tel Aviv: 71

