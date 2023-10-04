Euroleague'de yeni sezon yarın başlıyor

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Euroleague, yarın start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'den iki takım bulunuyor. Organizasyonda Türkiye'yi Efes ile Fenerbahçe temsil edecek. 2022-2023 sezonunda turnuvada yer alan 18 takım, bu sezon da Euroleague'de olacak.

İLK KEZ PLAY-İN UYGULANACAK



Euroleague'de normal sezon 12 Nisan 2024'te tamamlanacak. Bu sezon ilk kez play-in uygulaması yapılacak. 34 hafta sürecek normal sezonu ilk 6 sırada bitiren kulüplerin doğrudan katılacağı play-off'larda mücadele edecek. Son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Tek maç üzerinden oynanacak play-in turu, 16-19 Nisan 2024 tarihlerinde, play-off aşaması ise 23 Nisan-8 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

2023-2024 sezonu Final-Four organizasyonu Almanya'nın Berlin şehrinde 24-26 Mayıs tarihlerinde Mercedes-Benz Arena oynanacak.

KUPA, TÜRKİYE'YE 3 KEZ GELDİ



Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. Anadolu. Efes, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da şampiyon oldu.

EN ÇOK İSPANYA



Bu sezon da 9 ülkeden takımlar mücadele edecek. Türkiye'den Efes ve Fenerbahçe dışında turnuvada, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Baskonia ve Valencia, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya'dan Bayern Munih ve Alba Berlin, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne ve Monaco, Sırbistan'dan Kızılyıldız ile Partizan, İtalya'dan Olimpia Milano ve Virtus Bologna, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Litvanya'dan Zalgiris Kaunas yer alıyor.

KUPA TARİHÇESİ



FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı.

SON KAZANAN REAL MADRİD



Euroleague'de geçtiğimiz sezonu İspanyol temsilcisi Real Madrid şampiyon olarak tamamladı. Litvanya'da düzenlenen Final-Four finalinde Yunan ekibi Olympiakos'u 79-78'lik skorla mağlup eden Real Madrid, mutlu sona ulaştı.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD



Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yılında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

EN BAŞARILI ANTRENÖR ZELJKO OBRADOVİC



Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan antrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp antrenör, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında sarı-lacivertlileri de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile yaşadı. Deneyimli antrenör 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 2 şampiyonluğu bulunuyor.