  EuroLeague'de Yunan rüzgarı! Panathinaikos ve Olympiakos 2-0 önde
EuroLeague'de Yunan rüzgarı! Panathinaikos ve Olympiakos 2-0 önde

Panathinaikos ve Olympiacos, EuroLeague play-off serilerinde 2-0 öne geçerek Final-Four yolunda önemli avantaj yakaladı. Serilerde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'e katılma hakkı elde edecek.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 01:42
Basketbol Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos, play-off serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

İspanya ekibi Valencia Basket, serinin ikinci maçında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u Roig Arena'da ağırladı.

Panathinaikos, uzatmaya giden maçtan 107-105 galip ayrılarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Uzatma periyodundaki skorer oyunuyla takımını galibiyete taşıyan Nigel Hayes Davis, 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Panathinaikos ile Valencia Basket arasındaki serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılacak.

Bir diğer Yunanistan ekibi Olympiakos ise Barış ve Dostluk Salonu'nda konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 94-64 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

Normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Sasha Vezenkov, 21 sayıyla Olympiakos'un galibiyetinde önemli rol oynadı.

Monaco ile Olympiakos arasındaki serinin üçüncü karşılaşması, 5 Mayıs'ta Fransa'da oynanacak.

Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.



