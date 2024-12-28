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Spor

EuroLeague'de zirveinin yeni sahibi Monaco

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki '1 numaralı' organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğe yükseldi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı mağlubiyetle tamamladı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
EuroLeague'de zirveinin yeni sahibi Monaco
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransa'yı temsil eden Monaco liderliğe yükseldi.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, ikinci yarının ilk haftası olan 18. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan'a deplasmanda 90-81 kaybetti. Üst üste 3. yenilgisini alan sarı-lacivertliler haftayı 6. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise deplasmanda Monaco'ya 94-75 yenildi ve haftayı 7. sırada bitirdi.

MONACO LİDERLİĞİ DEVRALDI

Monaco, bir diğer Fransa ekibi Paris Basketbol'dan liderliği devraldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Anadolu Efes'i farklı mağlup ederek 12. galibiyetine uzandı ve averajla Olympiakos'un önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Paris Basketbol ise deplasmanda Baskonia'ya 94-81 yenilerek 3. sıraya geriledi.

ERGİN ATAMAN'IN TAKIMI KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Yunan ekibi, Almanya deplasmanında Bayern Münih'i 80-69 yendi ve 4. sıraya yükseldi.

- Haftanın MVP'si Hoard oldu

Ligde 18. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP), Maccabi Playtika'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Hoard oldu.

Hoard, Maccabi Playtika'nın Zalgiris'i 95-78 yendiği maçta 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 34 verimlilik puanıyla haftanın en iyi oyuncusu olmayı başardı.

SONUÇLAR VE PUAN DURUMU

Ligde 18. hafta maçlarının sonuçları ile puan durumu şöyle:

ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 69-80

Monaco (Fransa)-Anadolu Efes: 94-75

Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 95-78

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan): 83-84

Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa): 83-69

Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 69-80

Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa): 94-81

Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko: 90-81

Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 74-78

PUAN DURUMU


TAKIMOGMAYAV
1Monaco1812615611457104
2Olympiakos181261534146371
3Paris Basketbol171161470143238
4Panathinaikos AKTOR181171547146978
5Bayern Münih18117156715633
6Fenerbahçe Beko1710713271355-28
7Anadolu Efes181081520148238
8Kızılyıldız181081486145234
9Zalgiris181081386137016
10Real Madrid18991497145839
11Barcelona18991506148917
12EA7 Emporio Armani Milan189915511552-1
13Partizan18810147014628
14Baskonia1881014231466-43
15LDLC ASVEL1881014681520-52
16Maccabi Playtika1851315211576-55
17Virtus Segafredo Bologna1851314491504-55
18ALBA Berlin1831514031615-212

19. HAFTADA TÜRK DERBİSİ OYNANACAK

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftası Türk derbisine sahne olacak.

Fenerbahçe Beko, 3 Ocak Cuma günü Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ligde 19. haftanın programı TSİ şöyle:

2 Ocak Perşembe:

21.00 Zalgiris-Olympiakos (Zalgirio Arena)

22.00 LDLC ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan (LDLC Arena)

22.00 ALBA Berlin-Monaco (Uber Arena)

22.30 Baskonia-Kızılyıldız (Buesa Arena)

3 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

22.15 Paris Basketbol-Barcelona (Accor Arena)

22.15 Panathinaikos AKTOR-Virtus Segafredo Bologna (OAKA Altion)

22.30 Partizan-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)

23.00 Real Madrid-Bayern Münih (Movistar Arena)

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