15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza! Maaş sınırı aşıldı

EuroLeague, maaş bütçesi sınırını aşan Anadolu Efes'e 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verdi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 21:49
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi.

Avrupa Ligi'nin açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu.

En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.

