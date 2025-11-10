İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı

EuroLeague, mali düzenlemelerdeki ihlaller nedeniyle Monaco'nun yeni oyuncu ve antrenör kaydı yapmasını geçici olarak durdurdu. Fransız kulübü, kararın prosedürel olduğunu ve sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 22:45
Fransız ekibi Monaco, mali düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe yeni oyuncu ve antrenör kaydının yasaklandığını açıkladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ekibin EuroLeague müsabakaları için yeni oyuncu veya antrenör kaydetmesini "geçici olarak" kısıtlayan yasağın tamamen prosedürel olduğu, yaptırım veya nihai karar olmadığı belirtildi.

Açıklamada "Kulüp, EuroLeague Basketbol ve diğer yönetim organları tarafından belirlenen tüm gereklilikleri her zaman tam şeffaflık ve iyi niyetle yerine getirdiğini vurgulamak ister. AS Monaco Basket, sağlam bir mali durum sürdürmüş ve tüm kurumsal ortaklarına karşı her türlü yükümlülüğünü zamanında yerine getirmiştir." denildi.

EuroLeague'den yapılan açıklamada ise Monaco'ya transfer yasağı getirilmesi sebebinin "gecikmiş borçlar, gerekli belgelerin sağlanamaması ve işbirliği eksikliğiyle ilgili" olduğu vurgulandı.

