  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • EuroLeague'in İsrail kararına tepki! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak açıklama
Spor

EuroLeague'in İsrail kararına tepki! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak açıklama

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'in İsrail için açıkladığı karara ortak yayınladıkları metinle tepki gösterdi. Bildiride süreçle ilgili görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

22 Ekim 2025 Çarşamba 18:48
EuroLeague'in İsrail kararına tepki! Fenerbahçe ve Anadolu Efes'ten ortak açıklama
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, EuroLeague'in İsrail kararına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı.

İşte iki kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"EuroLeague'de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail'de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.

21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Fenerbahçe Beko konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir.

Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Popüler Haberler
