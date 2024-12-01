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Spor

Ev sahipliği Zürih'te onaylanacak! 2034 Dünya Kupası'nın adresi Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na adaylığı için FIFA'nın hazırladığı rapor açıklandı. Arabistan'ın resmi ev sahipliği Zürih'te onaylanacak. İşte detaylar...

Akşam1 Aralık 2024 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Ev sahipliği Zürih'te onaylanacak! 2034 Dünya Kupası'nın adresi Suudi Arabistan
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FIFA, Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini onayladı. Suudilerin raporu bir dizi insan haklarına dair reformlar vadediyor. 110 sayfalık raporda turnuvanın teknik bir sorunla karşılaşmayacağı belirtilirken, S.Arabistan'a 5 üzerinden 4.2 not veriliyor. 11 Aralık'ta Zürih'te yapılacak FIFA kongresinde Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması resmiyet kazanacak. Suudilerin bu konudaki tek rakibi Avusturalya daha önce adaylıktan çekilmişti.

Suudi Arabistan'ın Göçmen işçilerin hakları, çocuk hakları, cinsiyet hakları, engelli hakları ve basın özgürlüğü gibi konularda reform garantisi verdiği belirtiliyor. 2022'yi düzenleyen Katar'a karşı işçi hakları nedeniyle yapılan eleştiriler yüzünden S.Arabistan özellikle 'güçlü işçi refah sistemleri' sözü verdiği de raporda yer aldı. FIFA, Suudi güvenlik ajanslarından da işkenceyle mücadele konusunda söz aldı. Raporda hiçbir kategoride Suudi Arabistan için yüksek risk not edilmedi.

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