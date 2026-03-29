Spor

Evan Ndicka, Beşiktaş'ın radarında

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, İtalyan ekibi Roma forması giyen 26 yaşındaki savunmacı Evan Ndicka'yı gündemine aldı. Başarılı futbolcuyla Premier Lig'den 3 kulüp daha ilgileniyor.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 12:02
Evan Ndicka, Beşiktaş'ın radarında
ABONE OL

AS Roma'nın Fildişi Sahilli savunmacısı Evan Ndicka, yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Polonya basınından StolicaSportu'nun haberine göre Beşiktaş, Evan Ndicka ile ilgileniyor.

Habere göre oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham Hotspur ve Manchester United bulunuyor.

ROMA'NIN TALEBİ YÜKSEK

Roma cephesi ise oyuncusunu kolay bırakmaya niyetli değil. İtalyan kulübünün, 2023 yazında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Ndicka için en az 40 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

