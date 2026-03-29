Evan Ndicka, Beşiktaş'ın radarında

AS Roma'nın Fildişi Sahilli savunmacısı Evan Ndicka, yaz transfer dönemi öncesinde Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Polonya basınından StolicaSportu'nun haberine göre Beşiktaş, Evan Ndicka ile ilgileniyor.

Habere göre oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham Hotspur ve Manchester United bulunuyor.

ROMA'NIN TALEBİ YÜKSEK

Roma cephesi ise oyuncusunu kolay bırakmaya niyetli değil. İtalyan kulübünün, 2023 yazında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Ndicka için en az 40 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.