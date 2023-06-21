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Spor

Evan N'Dicka, Roma'da

İtalyan Serie A ekiplerinden Roma, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Evan N'Dicka'yı kadrosuna kattı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Evan N'Dicka, Roma'da
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İtalya Serie A ekibi Roma transferlerde hız kesmiyor. İtalyan ekibi, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki stoper Evan N'Dicka'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Roma, Fransız stoper ile 2028 yılına dek sözleşme imzalandığını bildirdi.

'SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Evan N'Dicka, Roma'ya transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirten N'Dicka, 'Bu kulübün tarihi ve prestijiyle birlikte bana gösterilen proje, beni Roma'ya gelmeye sevk etti. Futbolu seven ve futbol için yaşayan harika bir şehir. Olimpico'da yeni taraftarlarımın önünde sahaya çıkmak ve hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum.' dedi.

EINTRACHT FRANKFURT PERFORMANSI

Alman ekibiyle bu sezon 44 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper N'Dicka, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Evan N'Dicka, Franfurt formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.

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