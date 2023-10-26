Evanilson hat-trick yaptı, Porto, Antwerp'i yıktı!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Porto, deplasmanda Antwerp ile karşılaştı.

Bosuilstadion'da oynanan maçı Porto 4-1 kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golleri 46, 69 ve 84. dakikalarda Evanilson, 54. dakiakda ise Eustaquio kaydetti. Antwerp'in tek golü 37. dakikada Alhassan Yusuf'tan geldi.

Porto'da 40 yaşındaki Pepe, Şampiyonlar Ligi'ndeki en yaşlı oyuncu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Porto, puanını 6 yaptı. Antwerp ise 3. hafta sonunda henüz puala tanışmadı.

Grubun bir sonraki maçında yine aynı takım bu kez Portekiz'de karşı karşıay gelecek.