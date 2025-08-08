İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Evann Guessand Aston Villa'da! 30 milyon euroya 5 yıllık imza

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan Fildişili yıldız Evann Guessand'ın yeni takımı Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Haber Merkezi8 Ağustos 2025 Cuma 14:17 - Güncelleme:
Evann Guessand Aston Villa'da! 30 milyon euroya 5 yıllık imza
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldız Evann Guessand'ın yeni durağı belli oldu.

Aston Villa, OGC Nice forması giyen Evann Guessand'ı 30 milyon Euro ücret karşılığında kadrosuna kattı. Fildişili oyuncu, Birmingham ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi transfer açıklamasında, "Aston Villa, Evann Guessand'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadesine yer verdi.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.

