  • Everton, 12 yıl sonra Old Trafford'da kazandı!
Spor

Everton, 12 yıl sonra Old Trafford'da kazandı!

Everton, 12 yıl aradan sonra Old Trafford'da Manchester United'ı yine David Moyes yönetiminde mağlup etmeyi başardı. Maçın 13. dakikasında Idrissa Gueye'nin takım arkadaşına tokat attığı için kırmızı kart görmesi karşılaşmaya damga vurdu.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 01:30 - Güncelleme:
Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'a konuk oldu.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0 kazanmayı başardı. Everton'a mücadelede galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dewsbury-Hall attı.

12 YIL SONRA AYNI SENARYO

Everton'ın Old Trafford'da son kazandığı maçta Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğunda David Moyes oturuyordu. 12 yıl sonra Everton'a Old Trafford'da galibiyeti getiren teknik direktör ise bu sefer David Moyes oldu.

Everton'da Idrissa Gueye 13. dakikada takım arkadaşına tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 18'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Manchester United ise 18 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Everton, Newcastle'ı konuk edecek. Manchester United ise Crystal Palace deplasmanında olacak.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.

