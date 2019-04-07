16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Everton, Arsenal'i tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 1-0 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig'in 33. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Phil Jagielka'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında yer aldı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 74 dakika görev yaptı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Everton, 46 puanla 9. sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan ve 6 hafta sonra kaybeden Arsenal ise 63 puanla 4. sırada yer aldı.

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yoksulluk genlerimizde işliyor

Yoksulluk genlerimizde işliyor

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

"Nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız"

'Nöbetçi noterlik uygulamasını da hayata geçirmiş durumdayız'

'Türkiye'nin yurt dışında gizli amaçları yok'

'Türkiye'nin yurt dışında gizli amaçları yok'

Bölgeyi bekleyen Netanyahu felaketi!

Bölgeyi bekleyen Netanyahu felaketi!

İstanbul'da belgelenen usulsüzlük ve şaibeler ile ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da belgelenen usulsüzlük ve şaibeler ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Avlanmaya giden adamı fil ezdi, aslanlar yedi

Avlanmaya giden adamı fil ezdi, aslanlar yedi

Cüzdanını isteyen hırsızlara kurşun yağdırdı

Cüzdanını isteyen hırsızlara kurşun yağdırdı
 

POPÜLER HABERLER

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

Son sayımlarla hangi ilçede, hangi partiye kaç oy geçti?

Son sayımlarla hangi ilçede, hangi partiye kaç oy geçti?

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

İşte İstanbul Havalimanı'nın son hali

Aynı okulda 5 ikiz! Öğretmenleri ayırt etmekte zorlanıyor

Aynı okulda 5 ikiz! Öğretmenleri ayırt etmekte zorlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA