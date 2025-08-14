Everton, Artem Dovbyk için kesenin ağzını açtı

Everton, Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in transferi için Roma'ya resmi teklif sundu. Football Insider'ın aktardığı bilgiye göre, Merseyside ekibi 28 yaşındaki oyuncu için 37 milyon sterlin (yaklaşık 43 milyon avro) teklif etti.

Kaynaklar, Dovbyk'in İngiltere'ye transfer olmak istediğini bildiriyor. Daha önce Leeds United, West Ham ve Sunderland de Ukraynalı oyuncuyla ilgilenmişti. Geçtiğimiz hafta Everton, Roma ile oynadığı hazırlık maçında Dovbyk 80 dakika sahada kaldı ve performansı dikkat çekti.

Dovbyk, Roma'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 45 maçta görev aldı, 17 gol attı ve 4 gol pası verdi. Roma, oyuncuyu 2024 yazında Girona'dan bonuslar hariç 30,5 milyon avro bedelle kadrosuna katmıştı.